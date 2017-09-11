Мы договорились: ДТП с участием полицейской машины в Алматы

Жительница Алматы, Бахытжан Торегожина стала свидетелем ДТП с участием полицейской машины. Об этом она написала у себя на странице в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Бахытжан Торегожиной, ДТП произошло на пресечении улиц Ауэзова-Мынбаева. Она успела сделать пару снимков разбитой патрульной машины, пока ей не запретили фотографировать.

«В автомобиль, который ехал вверх по Ауэзова врезался в бок со стороны водителя вот этот автомобиль Жолпол. Офицеры с этой машины выскочили и стали наезжать на водителя, который ехал вверх, и буквально через 2 минуты убрали пострадавшую машину на обочину. На мои возмущения, что виновата машина жолпол и вызывайте на место происшествия другую полицию для составления протокола на меня стал наезжать полицейский и говорить, что они уже «договорились». Какой-то безумный беспредел! Бедным людям мало того, что разбили машину ещё и виноватыми сделали. А они перепуганные что это жолпол, видимо от шока не стали допускать даже мысли разобраться в аварии: кто виноват?», — написала на своей странице свидетельница ДТП Бахытжан Торегожина.

В свою очередь, экс-мажилисмен Мурат Абенов также обратил внимание на пост женщины. Он призвал прокуратуру взять на контроль случившееся.

«Бардак в полиции Алматы. Сами правоохранители совершили аварию и до оформления убрали машины с места происшествия. Это как минимум воспрепятствование следствию, сокрытие улик и бездействие по службе», — прокомментировал Абенов.



