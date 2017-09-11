В Кыргызстане началась предвыборная агитация

На этот раз за пост президенты страны поборются 13 кандидатов.

В Кыргызстане в ночь с 9 на 10 сентября началась предвыборная агитация, пишет Кабар.

Таким образом, с сегодняшнего дня кандидаты и их представители могут проводить полноценную агитацию, которая заканчивается за день до дня голосования, то есть 14 октября в полночь. 15 октября, в день голосования, какая-либо агитация запрещена.

На этот раз за пост президенты страны поборются 13 кандидатов, среди которых - Сооронбай Жээнбеков, экс-премьер-министр Кыргызстана (выдвинут от партии СДПК); Омурбек Бабанов - лидер парламентской фракции «Республика - Ата Журт» (самовыдвиженец); Темир Сариев - экс-премьер-министр Кыргызстана (выдвинут от партии «Ак-Шумкар»); Бакыт Торобаев - лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» (выдвинут от партии «Онугуу-Прогресс»); Арстанбек Абдылдаев - лидер партии «Эл учун» («За народ») (самовыдвиженец); Улукбек Кочкоров - экс-депутат Жогорку Кенеша V созыва (самовыдвиженец); Арсланбек Малиев - лидер партии «Партия беспартийных Аалам» (самовыдвиженец); Эрнис Зарлыков - экс-первый-вице-мэр Бишкека (самовыдвиженец) и другие.

Напомним, что на выборы будут допущены граждане, сдавшие биометрические данные. Голосовать можно только по паспортам (ID-card и общегражданский паспорт). Граждане по закону могут голосовать только по месту своей прописки. В случае, если они хотят поменять свой избирательный участок, то должны были обратиться в ГРС в надлежащие сроки с заявлением. Срок полномочий президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря 2017 года.