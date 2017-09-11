В Атырауской области две легковушки столкнулись лоб в лоб, погибли оба водителя
Обоим водителям было по 29 лет.
При лобовом столкновении два водителя легковых автомобилей погибли в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«ДТП произошло в Жылыойском районе на автотрассе, связывающей город Кульсары с Тенгизским нефтегазовым месторождением. Лобовое столкновение допустили водители Kia Rio и Toyota Camry. Оба они скончались на месте аварии. Обоим погибшим было по 29 лет. По дороге передвигались они без пассажиров», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.
Как проинформировали в ведомстве, начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц»).
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.