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В Атырауской области две легковушки столкнулись лоб в лоб, погибли оба водителя

11 сентября 2017, 01:08

Обоим водителям было по 29 лет.

При лобовом столкновении два водителя легковых автомобилей погибли в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло в Жылыойском районе на автотрассе, связывающей город Кульсары с Тенгизским нефтегазовым месторождением. Лобовое столкновение допустили водители Kia Rio и Toyota Camry. Оба они скончались на месте аварии. Обоим погибшим было по 29 лет. По дороге передвигались они без пассажиров», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Как проинформировали в ведомстве, начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц»).


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