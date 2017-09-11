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В соцсетях высмеяли футболиста с интимной стрижкой на голове

11 сентября 2017, 02:03

Футболист появился с новой стрижкой на матче третьего тура чемпионата Италии по футболу против "Удинезе".

Пользователи "Твиттера" подняли на смех нападающего итальянского "Дженоа" и игрока сборной команды Македонии Горана Пандева. Поводом для колких шуток стала стрижка спортсмена, пишет РенТВ.

Футболист появился с новой стрижкой на матче третьего тура чемпионата Италии по футболу против "Удинезе".

Нашлись также и те, кто не стал шутить, а сочувственно отнеслись к конфузу и посоветовали Пандеву привести голову в порядок.


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