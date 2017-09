В соцсетях высмеяли футболиста с интимной стрижкой на голове

Пользователи "Твиттера" подняли на смех нападающего итальянского "Дженоа" и игрока сборной команды Македонии Горана Пандева. Поводом для колких шуток стала стрижка спортсмена, пишет РенТВ.

Футболист появился с новой стрижкой на матче третьего тура чемпионата Италии по футболу против "Удинезе".

Нашлись также и те, кто не стал шутить, а сочувственно отнеслись к конфузу и посоветовали Пандеву привести голову в порядок.

Genoa's Goran Pandev has a penis on his head ???????? pic.twitter.com/PGB6Cb7FHL