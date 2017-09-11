Госучреждения с 1 января 2018 года будут представлять финотчетность по новым формам и правилам

В целях реализации статьи 117 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпункта 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 утверждены новые формы финансовой отчетности и правила их представления, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

Формы финансовой отчетности включают в себя:

форму ФО-1 «Бухгалтерский баланс»;

форму ФО-2 «Отчет о результатах финансовой деятельности»;

форму ФО-3 «Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)»;

форму ФО-4 «Отчет об изменениях чистых активов/капитала»;

форму ФО-5 «Пояснительная записка к финансовой отчетности»;

форму ФО-6 «Бухгалтерский баланс при реорганизации».

Правила составления и представления финансовой отчетности устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского и местных бюджетов, для целей их представления пользователям.

Наряду с этим утрачивают силу следующие приказы Министра финансов РК:

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 сентября 2012 года № 418 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 501 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 588 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

5. Пункт 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 37 «О внесении изменений в приказы Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности» и от 15 декабря 2011 года № 636 «Об утверждении Единой методики и формата ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки».

6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2017 года № 178 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».