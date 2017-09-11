Во многих регионах Казахстана синоптики обещают дожди

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"





В Жамбылской области ночью местами гроза, возможен град, шквал.





В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 25 м/с.





В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской и Актюбинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Актюбинской области местами ветер 15-20 м/с.





В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



