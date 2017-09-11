Во многих регионах Казахстана синоптики обещают дожди
11 сентября 2017, 06:00
В Жамбылской области ночью местами гроза, возможны град, шквал.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"
В Жамбылской области ночью местами гроза, возможен град, шквал.
В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской и Актюбинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Актюбинской области местами ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно: дождь, +12°.
В Алматы: преимущественно ясно, +26°
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Фото: Elitefon.ru
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