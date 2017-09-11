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Первый канал показал Летний кубок КВН в Астане

11 сентября 2017, 06:14

Сама игра прошла 1 июля в центральном концертном зале "Казахстан".

Первый канал показал один из самых ожидаемых выпусков игры КВН, передает Zakon.kz.

Летний кубок КВН, который впервые прошел в Астане показали накануне. Сама игра была 1 июля в центральном концертном зале "Казахстан", тогда кубок выиграла команда "KaZaхи". Они подарили свой трофей Н.Назарбаеву.

Также, за приз состязались команды "Город Пятигорск", "Сборная Камызякского края по КВН" и "Азия MIX". Всего было сыграно три конкурса - "Визитка", "Биатлон" и "Музыкальное домашнее задание".



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