Первый канал показал Летний кубок КВН в Астане
11 сентября 2017, 06:14
Сама игра прошла 1 июля в центральном концертном зале "Казахстан".
Первый канал показал один из самых ожидаемых выпусков игры КВН, передает Zakon.kz.
Летний кубок КВН, который впервые прошел в Астане показали накануне. Сама игра была 1 июля в центральном концертном зале "Казахстан", тогда кубок выиграла команда "KaZaхи". Они подарили свой трофей Н.Назарбаеву.
Также, за приз состязались команды "Город Пятигорск", "Сборная Камызякского края по КВН" и "Азия MIX". Всего было сыграно три конкурса - "Визитка", "Биатлон" и "Музыкальное домашнее задание".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877228-2825c25dd7c2b2576eda90aa7eee32ea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...