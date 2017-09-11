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В 459 км от Алматы произошло землетрясение

11 сентября 2017, 06:30

Магнитуда MPV 4.6.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 23 час 18 мин 53 сек зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 459 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.74° с.ш. 82.13° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: Казинформ

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