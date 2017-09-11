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Рустем Жугунусов занимает пятое место на «Новой волне»

11 сентября 2017, 06:51

В первый конкурсный день, когда нужно было исполнить мировой хит, он пел песню группы Duran Duran Notorious.

Казахстанский исполнитель Рустем Жугунусов по результатам второго конкурсного дня занимает пятое место на «Новой волне», передает МИА «Казинформ».

В первый конкурсный день, когда нужно было исполнить мировой хит, он пел песню группы Duran Duran Notorious.



Во второй день молодые исполнители представляли «Хиты страны», Рустем Жугунусов выступил с композицией «Суйем сенi», оказавшись по итогам двух выступлений на пятом месте. На первом месте на данный момент находятся Сардор Милано из Узбекистана и Эрна Мир (Армения). В Международном конкурсе «Новая волна» участвуют талантливые исполнители в возрасте от 16 до 35 лет в независимости от музыкального жанра и состава исполнителей. В адрес Оргкомитета конкурса поступило более 12 000 заявок. Профессиональным жюри по итогам полуфиналов были отобраны 14 финалистов из 9 стран мира, которые приехали в Россию бороться за победу с 8 по 14 сентября.

Председатель жюри - народный артист России композитор Игорь Крутой. Рустем Жугунусов, представляющий Казахстан на этом конкурсе, - студент второго курса Казахского национального университета искусств, выпускник Колледжа (при КНУИ), лауреат многих международных музыкальных конкурсов в Египте, Польше, России, финалист проекта X-Factor Kazakhstan, обладатель Первого места на фестивале Paradise Holiday (2014, Греция).

Фото: соцсети

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