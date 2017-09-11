Рустем Жугунусов занимает пятое место на «Новой волне»

В первый конкурсный день, когда нужно было исполнить мировой хит, он пел песню группы Duran Duran Notorious.

Во второй день молодые исполнители представляли «Хиты страны», Рустем Жугунусов выступил с композицией «Суйем сенi», оказавшись по итогам двух выступлений на пятом месте. На первом месте на данный момент находятся Сардор Милано из Узбекистана и Эрна Мир (Армения). В Международном конкурсе «Новая волна» участвуют талантливые исполнители в возрасте от 16 до 35 лет в независимости от музыкального жанра и состава исполнителей. В адрес Оргкомитета конкурса поступило более 12 000 заявок. Профессиональным жюри по итогам полуфиналов были отобраны 14 финалистов из 9 стран мира, которые приехали в Россию бороться за победу с 8 по 14 сентября.





Председатель жюри - народный артист России композитор Игорь Крутой. Рустем Жугунусов, представляющий Казахстан на этом конкурсе, - студент второго курса Казахского национального университета искусств, выпускник Колледжа (при КНУИ), лауреат многих международных музыкальных конкурсов в Египте, Польше, России, финалист проекта X-Factor Kazakhstan, обладатель Первого места на фестивале Paradise Holiday (2014, Греция).



