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Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия

11 сентября 2017, 07:14

Трамп назвал «Ирму» «огромным монстром».

Президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим крупного стихийного бедствия, передает Лента.ру.

Как сообщает Reuters, он приказал федеральным властям оказать помощь штату, на который обрушился ураган «Ирма».

Постановление президента означает, что жители и предприятия смогут получить выплаты на временное размещение и ремонт жилья, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь. Федеральное правительство также возместит траты местных властей на защиту граждан, а также большую часть издержек по удалению мусора.

Трамп назвал «Ирму» «огромным монстром», передает телеканал ABC News. При этом президент рапортовал, что власти успешно координируют действия для минимизации ущерба от стихии.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что из-за урагана в течение нескольких дней в западной и центральной части Флориды ожидаются опасные порывы ветра и наводнения. При этом уровень воды в городе Нейплс на юго-западе штата уже поднялся на два метра за полтора часа.

В настоящее время ураган ослаб до второй категории. Он движется на север со скоростью 6,7 метра в секунду.

Фото: Carlos Barria / REUTERS


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