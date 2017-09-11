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В Британии придумали способ защиты от террористов на автомобилях

11 сентября 2017, 07:35

Разработка с шипами получила название "Коготь".

Британские власти намерены выложить на улицах в Лондоне специальные шипы для того, чтобы останавливать злоумышенников на автомобилях, планирующих таранить толпу людей, сообщает РИА Новости.

Разработка с шипами получила название "Коготь". Как отмечают создатели, два человека способны развернуть на дороге такую конструкцию, способную остановить движущийся грузовик.

При наезде колеса автомобиля получат проколы, после чего сама сеть с шипами намотается на покрышки, и движение транспортного средства будет остановлено.

Как рассказали в полиции, первая сеть с шипами уже установлена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.

Фото: AP Photo

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