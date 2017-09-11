В Британии придумали способ защиты от террористов на автомобилях
11 сентября 2017, 07:35
Разработка с шипами получила название "Коготь".
Британские власти намерены выложить на улицах в Лондоне специальные шипы для того, чтобы останавливать злоумышенников на автомобилях, планирующих таранить толпу людей, сообщает РИА Новости.
Разработка с шипами получила название "Коготь". Как отмечают создатели, два человека способны развернуть на дороге такую конструкцию, способную остановить движущийся грузовик.
При наезде колеса автомобиля получат проколы, после чего сама сеть с шипами намотается на покрышки, и движение транспортного средства будет остановлено.
Как рассказали в полиции, первая сеть с шипами уже установлена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877232-74e5a74afc59be16e6c8f0741650d2b9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...