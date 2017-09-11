В Британии придумали способ защиты от террористов на автомобилях

Разработка с шипами получила название "Коготь". Как отмечают создатели, два человека способны развернуть на дороге такую конструкцию, способную остановить движущийся грузовик.

При наезде колеса автомобиля получат проколы, после чего сама сеть с шипами намотается на покрышки, и движение транспортного средства будет остановлено.





Как рассказали в полиции, первая сеть с шипами уже установлена рядом с правительственными ведомствами Великобритании на улице Уайтхолл.



