Две иномарки сгорели в Костанае
11 сентября 2017, 07:45
Оба авто марки Audi.
Возгорание автомобилей произошло вечером 10 сентября, передает alau.kz.
Фотографии и видео уже появились с социальных сетях. Сообщается, что два автомобиля загорелись на улице Чкалова. Оба авто марки Audi.
Фото: alau.kz
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