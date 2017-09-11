Головкин успешно прошел взвешивание для WBC за семь дней до боя с "Канело"

А вот мексиканец отказался претендовать на этот пояс.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) успешно прошел обязательное взвешивание для WBC перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz





Согласно правилам Всемирного боксерского совета (WBC), взвешивание проводится за месяц и за неделю до выхода на ринг. При максимально допустимой отметке в 168 фунтов (76,2 килограмма) Головкин показал на весах 164,4 фунта (74,6 килограмма).





Ранее казахстанец успешно уложился в лимит и за 30 дней до боя. Тогда его вес составлял 170 фунтов (77,1 килограмм), а разрешенный лимит на этот период - 176 фунтов (79,8 килограмм).





Отметим, что Альварес освобожден от обязательного взвешивания для WBC, так как отказался претендовать на этот титул из-за конфликта с организацией.



