В отношении Саакашвили возбудили уголовное дело
11 сентября 2017, 08:23
В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект.
Украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками, передает Lenta.ru.
Дело открыто по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.
Ранее привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности пообещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил подобными действиями или способствовал этому советами или действиями. Это будет сделано. Как и будет дана оценка действиям институтов власти во время сегодняшних событий», — сообщил Луценко.
10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.
В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.
Фото: Gleb Garanich / Reuters
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