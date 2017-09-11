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Фото страниц паспорта Путина выложили в Сеть

11 сентября 2017, 08:35

На фото виден паспорт Путина, который держит в руках работник участковой избирательной комиссии.

Фотография паспорта президента России Владимира Путина опубликована на сайте главы государства. Изображение в числе прочих иллюстрирует сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

На фото виден паспорт Путина, который держит в руках работник участковой избирательной комиссии. Данные паспорта на фотографии разобрать нельзя, но видно, что необходимые поля заполнены, в документ вклеена черно-белая фотография.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве. Как и во время выборов депутатов Госдумы 7-го созыва в прошлом году, глава государства сделал это на участке номер 2151 в здании Российской академии наук.


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