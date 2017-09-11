КНДР обещает США "боль и страдания" в случае принятия санкционной резолюции

Сообщение северокорейского ведомства было распространено в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).





"Санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу. США пребывают вне себя, чтобы сфабриковать самую жесткую "санкционную резолюцию" по вопросу проведения КНДР испытания водородного заряда, которым могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты, путем манипулирования Советом безопасности ООН (КНДР)", — отмечается в заявлении.





Северокорейский МИД подчеркивает, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано в качестве "средства сдерживания все возрастающих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и снижения угрозы ядерной войны, нависающей над Корейским полуостровом и регионом".





"КНДР пристально следит за действиями США… КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю… Мир станет свидетелем, как КНДР усмирит американских преступников, предприняв серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", — говорится в сообщении.





МИД КНДР также добавил, что "США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они настойчиво продолжают свою усиленную политическую, экономическую и военную конфронтацию против КНДР, несмотря не неоднократные предупреждения, они никогда не смогут избежать полного уничтожения".



