Более 3 млн человек во Флориде остались без света из-за урагана «Ирма»
11 сентября 2017, 09:17
Отмечается, что некоторые округа штата обесточены на 95%.
Более 3 миллионов человек в штате Флорида остались без электричества, сообщает РИА новости.
По данным энергетической компании штата FPL, речь идёт о 3,3 миллиона потребителей. Причем, некоторые округа обесточены на 95%.
Ранее сообщалось, что без электричества остались около 2 миллионов потребителей. Компания обещала, что как только появится возможность, около 16 тысяч ее сотрудников начнут восстановительные работы.
Ранее метеослужба США снизила категорию опасности урагана "Ирма" с третьей до второй. Средняя скорость ветра урагана снизилась до 110 миль в час (175 километров в час).
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
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