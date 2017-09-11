Президент Турции прибыл в Казахстан с официальным визитом
Борт номер один президента Турции приземлился в аэропорту Астаны, передает телеканал «Хабар 24».
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с официальным визитом. У трапа его встречал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. О намерении посетить Астану лидер Турции говорил еще 2 сентября во время телефонного разговора с Нурсултаном Назарбаевым. 9 сентября главы двух государств проведут переговоры в Акорде. А 10 сентября президенты примут участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.
11 сентября 2017, 09:16
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»
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