Бензин АИ-92 подорожал на заправках Уральска

В среднем цена повысилась на три тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, 10 сентября, на уральских автозаправках повысилась цена на бензин марки АИ-92.

Так, если раньше АИ-92 на заправках «КазМунайГаза» стоил 140 тенге, то сейчас 144, на заправках «Беркута» АИ-92 «Премиум» стоил 137 тенге за литр, а «Нормал» - 133. Здесь цена повысилась на 3 и 2 тенге соответственно.

На заправках «Нефтэка» самых «ходовой» бензин повысился до 141 тенге за литр.