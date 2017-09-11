 
Новости за сегодня

Бензин АИ-92 подорожал на заправках Уральска

 

В среднем цена повысилась на три тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, 10 сентября, на уральских автозаправках повысилась цена на бензин марки АИ-92.

Так, если раньше АИ-92 на заправках «КазМунайГаза» стоил 140 тенге, то сейчас 144, на заправках «Беркута» АИ-92 «Премиум» стоил 137 тенге за литр, а «Нормал» - 133. Здесь цена повысилась на 3 и 2 тенге соответственно.

На заправках «Нефтэка» самых «ходовой» бензин повысился до 141 тенге за литр.

 

11 сентября 2017, 09:20
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код