Бензин АИ-92 подорожал на заправках Уральска
В среднем цена повысилась на три тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 10 сентября, на уральских автозаправках повысилась цена на бензин марки АИ-92.
Так, если раньше АИ-92 на заправках «КазМунайГаза» стоил 140 тенге, то сейчас 144, на заправках «Беркута» АИ-92 «Премиум» стоил 137 тенге за литр, а «Нормал» - 133. Здесь цена повысилась на 3 и 2 тенге соответственно.
На заправках «Нефтэка» самых «ходовой» бензин повысился до 141 тенге за литр.
11 сентября 2017, 09:20
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877244-59ed9d6f992c998c17f91c88a6a8fcad
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4877244-59ed9d6f992c998c17f91c88a6a8fcad
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com