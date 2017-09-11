Назарбаев - президенту Венесуэлы: Вы стойко переносите все испытания

10 сентября в столичном Дворце Независимости состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства отметил, что это первый визит Президента Венесуэлы в Казахстан.

- Я рад приветствовать Вас на казахстанской земле и благодарю за участие в сегодняшнем Саммите. Мы наблюдаем за событиями, которые происходят в вашей стране. Вы стойко переносите все испытания. Это достойно уважения, - сказал Президент Казахстана.

В своей речи Президент Венесуэлы поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение посетить Казахстан и возможность участия в Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также выразил надежду, что эта встреча послужит основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.