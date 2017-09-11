В Алматы подорожал бензин
11 сентября 2017, 09:28
Стоимость за литр АИ-92 выросла на 2 тенге.
В Алматы ряд АЗС повысили цены на бензин, сообщает Zakon.kz.
В частности, на 2 тенге подорожал ходовой АИ-92. Так, на завправках «КазМунайГаза», «Роял Петрол», «Гелиос» литр стоит 144 тенге, на «Синойле» - 145. Дороже всего АИ-92 продают на заправках «Газпромнефти» - по 147 тенге.
Стоимость газа выросла с 65 до 71 тенге, дизельное топливо также подорожало.
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