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В Алматы подорожал бензин

11 сентября 2017, 09:28

Стоимость за литр АИ-92 выросла на 2 тенге.

В Алматы ряд АЗС повысили цены на бензин, сообщает Zakon.kz.

В частности, на 2 тенге подорожал ходовой АИ-92. Так, на завправках «КазМунайГаза», «Роял Петрол», «Гелиос» литр стоит 144 тенге, на «Синойле» - 145. Дороже всего АИ-92 продают на заправках «Газпромнефти» - по 147 тенге.

Стоимость газа выросла с 65 до 71 тенге, дизельное топливо также подорожало.


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