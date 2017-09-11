Марат Башаров женился в третий раз
11 сентября 2017, 09:38
Актер официально оформил отношения с Елизаветой Шевырковой.
Марат Башаров официально женился на своей давней возлюбленной экономисте Елизавете Шевырковой. На скромную церемонию пригласили только самых близких, сообщают Дни.ру.
Актер решил обойтись без пышной свадьбы. Возлюбленные просто расписались в Солнцевском загсе, по месту жительства. Но совсем уж от традиций уходить не стали, Елизавета пришла на церемонию в белом платье, а Марат надел костюм, пишет "СтарХит".
"На регистрации были только родные и самые близкие. Свидетелями позвали друзей – Екатерину Стриженову и моего брата. Всего присутствовали человек 20", – рассказа новоиспеченная жена.
После официальной части гости и молодожены отправились в итальянский ресторан. "Сынишку на праздник решили не брать– оставили дома с няней. Он совсем маленький, ничего бы не понял" – поделилась Елизавета.
Рассказала девушка и о том, как Башаров сделал ей предложение.
"Мы были в Праге, он встал на одно колено, подарил мне кольцо, признался в любви. Конечно, я сказала "да", – сообщила экономист.
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