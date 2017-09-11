Марат Башаров женился в третий раз

Марат Башаров официально женился на своей давней возлюбленной экономисте Елизавете Шевырковой. На скромную церемонию пригласили только самых близких

"На регистрации были только родные и самые близкие. Свидетелями позвали друзей – Екатерину Стриженову и моего брата. Всего присутствовали человек 20", – рассказа новоиспеченная жена.









После официальной части гости и молодожены отправились в итальянский ресторан. "Сынишку на праздник решили не брать– оставили дома с няней. Он совсем маленький, ничего бы не понял" – поделилась Елизавета.





Рассказала девушка и о том, как Башаров сделал ей предложение.





"Мы были в Праге, он встал на одно колено, подарил мне кольцо, признался в любви. Конечно, я сказала "да", – сообщила экономист.