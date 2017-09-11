На Саммите в Астане наградили лучших ученых исламского мира

Церемония награждения ученых премией саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям состоялась в воскресенье в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Астане в воскресенье проходит саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В мероприятии принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации.

«Я предлагал наградить ученых исламского мира, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технологий специальной премией Казахстана. Для осуществления этой инициативы наша страна совместно с генеральным секретариатом ОИС отобрали самых лучших ученых исламского мира и пригласили их на саммит», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

· Гендиректор Национального центра Казахстана по биотехнологиям Ерлан Раманкулов получил награду за труды в области биотехнологии.

· Профессор Стамбульского технического университета Юсуф Якчы был награжден за труды в области химии.

· Профессор университета имени короля Абдаллы Мохаммед Слим Алоуни получил премию за труды в области электротехники.

· За труды по вирусной иммунологии и подготовке медицинских специалистов премию получил руководитель отдела гамбийского медицинского центра Ассан Жайе.

· Профессор университета имени Мухаммеда V Райя Черкаоуи аль Мурсли стала обладательницей премии за труды в области ядерной физики.