Журналистку CNN унесло ураганом и чуть не прибило дорожным знаком в прямом эфире

Журналистка продолжила вести репортаж и добавила, что именно из-за таких ситуаций следует выходить на улицу в надежной одежде.

Журналистка CNN вышла на улицы Майами для репортажа об урагане Ирма и чуть не пострадала от падающего дорожного знака , сообщает , сообщает Lenta.ru





Девушка советовала зрителям запастись «защитной одеждой», когда мощный ветер сбил ее с ног и заставил подвинуться, а в следующий момент на это же место обрушился знак.





Журналистка продолжила вести репортаж и добавила, что именно из-за таких ситуаций следует выходить на улицу в надежной одежде.