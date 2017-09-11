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Журналистку CNN унесло ураганом и чуть не прибило дорожным знаком в прямом эфире

11 сентября 2017, 09:53

Журналистка продолжила вести репортаж и добавила, что именно из-за таких ситуаций следует выходить на улицу в надежной одежде.

Журналистка CNN вышла на улицы Майами для репортажа об урагане Ирма и чуть не пострадала от падающего дорожного знака, сообщает Lenta.ru.

Девушка советовала зрителям запастись «защитной одеждой», когда мощный ветер сбил ее с ног и заставил подвинуться, а в следующий момент на это же место обрушился знак.

Журналистка продолжила вести репортаж и добавила, что именно из-за таких ситуаций следует выходить на улицу в надежной одежде.

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