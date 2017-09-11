Рухани: Столицу Казахстана можно теперь называть городом науки и технологий

В воскресенье, 10 сентября, во Дворце Независимости в Астане состоялась встреча главы РК Нурсултана Назарбаева с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства в начале встречи поздравил Х.Рухани с победой на выборах и избранием на высокую должность Президента Ирана.

- Это даёт нам прекрасную возможность продолжить диалог, который был начат ранее. Между нами есть доверие и понимание. Это очень важно для положительного развития двусторонних отношений, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Исламской Республики Иран выразил слова благодарности Нурсултану Назарбаеву за приглашение принять участие в работе Саммита.

- Астана в памяти многих народов ассоциируется как город мира, таковым он и продолжает оставаться. Надеюсь, что Саммит в Астане принесет мир в турбулентный регион Ближнего Востока. Теперь, после проведения в Астане данного Саммита, столицу Казахстана можно ещё называть городом науки и технологий, - сказал Х.Рухани.

В завершение Президент Казахстана поблагодарил Х.Рухани за участие в работе Саммита ОИС по науке и технологиям.