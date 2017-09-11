На Саммите ОИС разработан итоговый отчет по Мьянме

В ходе первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительств по вопросам рохинджа мусульман Мьянмы, передает корреспондент BNews.kz.

«Я в своей речи говорил о трагических событиях в Мьянме. По инициативе турецкой стороны на эту тему был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительств по вопросам рохинджа-мусульман Мьянмы в рамках Саммита ОИС по науке и технологиям. Если нет возражений примем этот отчет», - заявил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную организацию первого Саммита ОИС.

«В турецком языке говорят: «Слова улетают, а то, что написано на бумаге, - остается». Я надеюсь, те решения, которые здесь приняты, будут дальше реализовываться, и все мы будем отслеживать их применение», - заключил Президент Турции.

По итогам саммита состоялось подписание Астанинской декларации, призванной обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламском мире. Кроме этого, в рамках форума состоялась церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.

Напомним, в Астане проходит первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям В форуме принимают участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации. Форум будет состоять из четырех рабочих сессий: «Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке», «Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития», «Конкуренция и инновации в современной экономике» и «Развитие сотрудничества в области науки и технологий».

Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 млрд человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.