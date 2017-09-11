Эрдоган: Сегодня 55% населения в исламском мире безграмотно

55% населения в исламском мире безграмотно. А самые умные люди уезжают работать в западные страны. Об этом сегодня на саммите Организации исламского сотрудничества сказал Президент Турции Реджеп Эрдоган, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация - это цивилизация науки и знания», - сказал он.

Он помнил, что в период, когда мусульмане направляли мировую политику, они были центром знаний, науки и инноваций. А когда в жизни мусульман на второй план отошли наука, чтение и исследования начался период отставания и упадка.

«Сегодня 55% населения в исламском мире безграмотно в странах ОЭСР в среднем 5,2% выделяют на образования от ВВП, но в исламском мире эта цифра не достигает даже одного процента. Самые наши успешные дети, самые блестящие мозги уходят в западные страны, работают в западные организациях, также мы к сожалению, потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. Это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности. Для того, чтобы быть мощной страной мы должны производить знания лучшим образом их обрабатывать», - сказал Глава Турции.

Он также предложил уделять внимание знаниям и технологическим достижениям, проводить обмен студентами, преподавателями, сотрудничать университетами.

Татьяна Ковалева