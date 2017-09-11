Президент Казахстана призвал исламский мир делать упор на науку

Исламский мир объединяющий 1,5 млрд человек не показывает единства, среди мусульман существует раздробленность отчего страдают все. Об этом в своей вступительной речи сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«К сожалению, в последнее время исламская умма сталкивается с различными тяжелыми испытаниями, во-первых, распространение экстремистских и террористических организаций, от их террористических атак в первую очередь сами страны мусульманского мира терпят бедствия. Во-вторых, распространение исламофобии, в западных странах с каждым годом увеличиваются преступные деяния против мусульман», - сказала Глава государства.

Он еще раз отметил обеспокоенность Казахстана ситуацией в Мьянме и призвал все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН.

«Исламский мир объединяющей более 1,5 млрд человек не показывает на сегодняшний день, к сожалению, своего единства, и от этого мы тоже страдаем. Среди мусульман эта раздробленность и деление на конфессии внешние силы используют для своих целей. Поэтому мы должны искоренить это, - продолжил Назарбаев. - В-четвертых, когда другие регионы показывают динамичное развитие, многие мусульманские страны отстают. Некоторые критики связывают это с самой религией, но этот вывод вовсе не соответствует истине».

Здесь Президент напомнил всем историю и те времена, когда исламская цивилизация была самым развитым центром мира и внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. В пример привел ученных разработавших арабские цифры, алгебру и алгоритмы, тригонометрию. Он отметил, что без этих ученных «не было бы развития мировой науки, математики и медицины».

«Сейчас есть возможность перейти на новую организационную ступень развития, надо это использовать. В хадисах пророка говорится, «кто ищет знаний, того ищет рай». В этой связи нам нужен конкретный план действий в его рамках можно было бы создать специальный совет ОИС по вопросам современного развития, также думаю было бы правильно создание общего научно-инновационного фонда», - сказал он.

Татьяна Ковалева