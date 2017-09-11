Назарбаев: В исламском мире на 1 млн человек приходится только 615 исследователей

Ислам станет самой распространенной религией в мире в 21 веке. Об этом сегодня в Астане во время саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 21 веке он станет самой распространенной религией. Наша главная задача воспитание интеллектуальной элиты, которая служила бы исламской цивилизации, реализовывал бы новые идеи», - сказала глава государства.

Он также отметил, что сегодня правительства мусульманских стран выделяют крайне мало средств для развития науки и новых технологий.

«Мы сегодня видим, что на научные разработки выделяется только 0,5% ВВП, это конечно очень низкие показатели. В нашем сообществе на один миллион населения приходится 615 исследователей, это в 2,5 раза меньше мировых показателей. Среди нобелевских лауреатов есть только два человека представляющих исламских мир, это пакистанский физик Мухаммад Абдус Салам, который получил премию 1979 году, и египетский химик Ахмед Хасан Зевейл, получивший премию в 1999 году. Мы должны изменить эту ситуацию», - сказал он.

Татьяна Ковалева