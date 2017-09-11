Нурсултан Назарбаев предложил создать исламскую G-20

Нурсултан Назарбаев предложил создать форум из 15 передовых стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в формате «Большой двадцатки», передает Zakon.kz.

«Я призываю вас всех к сотрудничеству в сфере исламского финансирования. В этой связи хотел бы сказать, что есть огромный потенциал у Исламского банка развития. Надо развивать «зеленые» технологии и финансировать науку и инновации. В этом направлении есть возможности у Центра «зеленых» технологий и инвестиции, который будет создан за три месяца на базе ЭКСПО-2017. Мы должны развивать аграрную науку, внедрять новые технологий, продовольственную безопасность», - сказал Президент, выступая на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

Он предложил создать форум, по модели G-20, а также неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире.

«Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий - очень важно для нас. В этой связи, мы должны еще развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру», - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что странам ОИС необходимо развивать отношения между исламским обществом и представителями других религий, чтобы сближать исламский мир с Западом.

«По-моему, надо отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию, - сказал президент Казахстана. - Мы готовы делиться казахстанским опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития. Как вы знаете, в нашей стране живут очень много этнических групп, и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессии. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году».

Он обратил внимание собравшихся на то, что развитие науки и технологий обеспечивается только тогда, когда есть мир и стабильность. И Казахстан в данное время, как непостоянный член Совета безопасности ООН, уделяет этому особое значение.

«Вы знаете миротворческую роль Казахстана. Мы закрыли Семипалатинский полигон, об этом вы знаете. Мы отказались от ядерного арсенала и хотим, чтобы это сделали все страны. Мы говорим о том, что должны сохранять мир и стабильность в Ближнем Востоке и, в целом, странах исламского мира. В прошлом году на саммите в Стамбуле с Президентом Турции начали как-раз такую инициативу - мир в исламском мире. Я думаю, нас поддержат другие государства», - заключил он.

Татьяна Ковалева