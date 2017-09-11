Эрдоган о Казахстане: Мы чувствуем себя здесь как дома

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передаёт МИА «Казинформ».

«Я рад быть в Астане в год 25-летия установления наших дипломатических отношений. Впервые я открыл для себя Казахстан будучи в Алматы, теперь я увидел новую столицу Астану. Мы считаем эту землю своим вторым домом, здесь мы чувствуем себя как дома», - сказал он, приветствуя Главу государства в Акорде.

Лидер страны отметил, что Турция старается развивать отношения с Казахстаном во всех отраслях: в экономике, культуре, политике, военной сфере. По его словам, товарооборот между странами составил порядка 2 миллиардов долларов.

«Это, безусловно не предел. Ранее мы ставили задачу довести этот показатель до 5 миллиардов долларов. Для этого и у Казахстана, и у Турции достаточно потенциала», - добавил Р.Эрдоган.

Вместе с тем Президент Турции выразил особую признательность Н.Назарбаеву за стремление решать конфликты в регионе. Он выразил надежду, что Астанинский процесс по Сирии, в рамках которого следующая встреча пройдёт 14 сентября, приведет к конкретным результатам, и переговоры помогут в Женевском процессе. Президент Турции находится в Казахстане с официальным визитом. Он прибыл в Астану в пятницу, 8 сентября.