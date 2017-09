СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров

По информации интернет-портал G1, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент.

Жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.

At least 11 killed, 3 others seriously injured after bus carrying members of a dance group hits a truck in Mimoso do Sul, #Brazil on Sunday pic.twitter.com/C34lqsOMiK