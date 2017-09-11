СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров
11 сентября 2017, 10:20
Члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde находились в Бразилии на гастролях.
По меньшей мере 11 человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате столкновения в воскресенье автобуса и грузовика в бразильском штате Эспириту-Санту на востоке страны, сообщает ТАСС.
По информации интернет-портал G1, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент.
Жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.
At least 11 killed, 3 others seriously injured after bus carrying members of a dance group hits a truck in Mimoso do Sul, #Brazil on Sunday pic.twitter.com/C34lqsOMiK— CGTN (@CGTNOfficial) 11 сентября 2017 г.
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