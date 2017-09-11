О чем говорили Назарбаев и Эрдоган

Глава государства радушно поприветствовал Р.Эрдогана на казахстанской земле и поблагодарил за принятие приглашения совершить официальный визит, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Сколько бы мы встреч не проводили - у нас всегда имеются актуальные вопросы для обсуждения. Ситуация в мире довольно непростая. В этой связи необходимо чаще встречаться и обсуждать возникающие проблемы. За прошедшие четверть века взаимоотношения между Казахстаном и Турцией развиваются сугубо в дружеском, братском русле, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что во время последнего визита Президента Турции в Казахстан был достигнут ряд договоренностей в сфере экономики.

- В рамках принятых соглашений проводится большая работа, многие проекты реализованы, некоторые находятся в стадии завершения. Проблемы регионального характера имеются как у нас, так и в Турции и сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью для обсуждения этих вопросов, - подчеркнул Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Турции за намерение принять участие в работе Организации Исламского Сотрудничества, которая пройдет 10 сентября т.г. в Астане.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на предстоящий шестой раунд астанинских переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Сирии, который пройдёт в столице Казахстана 14 сентября.

В свою очередь, Президент Турецкой Республики выразил благодарность за приглашение посетить Казахстан.

- Я очень рад, что имею возможность находиться в Астане в год 25-летнего юбилея Независимости страны. Знакомство с Казахстаном для меня было ознаменовано поездкой в Алматы. Сейчас я посещаю новый город, новую столицу страны и чувствую себя в Казахстане как дома, - сказал Р.Эрдоган.

Р.Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия для экономического, политического, культурного, военно-промышленного взаимодействия с Казахстаном.

- В настоящее время товарооборот между нашими странами составляет около 2 млрд долларов и я считаю, что это недостаточный показатель. Согласно нашим договоренностям наша цель - увеличение товарооборота до 5 млрд долларов. Полагаю, что потенциал наших стран вполне позволяет достичь такого уровня, - заявил Глава Турецкой Республики.

Также, Р.Эрдоган выразил особенную признательность Нурсултану Назарбаеву за его миротворческую деятельность, направленную на решение региональных проблем.

Президент Турции подчеркнул важность предстоящей 14 сентября 2017 года в Астане встрече по сирийской проблеме и выразил надежду на ее позитивное влияние на ход Женевских переговоров.