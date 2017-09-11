Польским инвесторам предложили перерабатывать картофель и свеклу в Павлодарской области
11 сентября 2017, 10:25
Павлодарскую область с официальным визитом посетил председатель комитета Восточного сотрудничества Всепольской хозяйственной палаты Тадеуш Намедынски.
Открыть предприятия по производству крахмала и сахара представителям Всепольской хозяйственной палаты предложил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Павлодарскую область с официальным визитом посетил председатель комитета Восточного сотрудничества Всепольской хозяйственной палаты Тадеуш Намедынски. С польской организацией был заключен договор о строительстве агрогорода в сельской зоне Экибастуза. Гость из Польши побывал на полях крестьянского хозяйства «Тимур», в котором выращивают картофель и морковь с использованием системы орошения. Глава региона, сопровождавший инвестора, предложил открыть в Павлодарской области завод по производству крахмала и пообещал, что местные аграрии обеспечат его нужным количеством сырья.
- Валовой сбор картофеля в регионе составляет около 400 тысяч тонн, примерно 25-30 процентов из них – нетоварная продукция, - отметил аким. – Нашим фермерам жалко выкидывать такой картофель и в складах он занимает такое же место, как и продовольственный. Поэтому здесь можно было бы рассмотреть возможность строительства предприятия по изготовлению крахмала. Эту продукцию будут покупать и в Казахстане, и заграницей, например, в Китае.
Также полякам предложили заняться переработкой сахарной свеклы. Как оказалось, сахаристость павлодарской свеклы составляет минимум 16-17 и доходит до 23 процентов, тогда как доля сахара в алматинском корнеплоде не выше 14 процентов.
- Из-за сложностей с транспортировкой сырья на сахарные заводы в регионе мало кто занимается выращиванием свеклы, - подчеркнул Булат Бакауов. - Если построить завод по производству сахара в Павлодарской области, мы вырастим столько свеклы, сколько будет нужно.
Польские гости отметили, что готовы работать в регионе, тем более, что местные крестьяне применяют технологии на уровне европейских. Вместе с казахстанскими партнерами инвесторы готовы открывать совместные предприятия и развивать различные кластеры.
- Мы готовы выращивать кустарники: голубику, малину, смородину, ежевику, которые импортируются в Казахстан, - сказал Тадеуш Намедынски. – Есть намерения по производству цветной капусты, моркови, зелени. Кроме того, вы знаете, что Польша – второй экспортер яблок в мире после Китая, а по качеству – мы, наверное, первые. Из-за тех же трудностей логистики и российских санкций мы планируем перенести наши технологии садоводства в Казахстан.
Во время визита в Павлодарскую область представителям Всепольской хозяйственной палаты также побывали на территории индустриальной зоны Павлодара и познакомились с технологией выращивания огурцов на Павлодарском тепличном комбинате.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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