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Оповещения Pokеmon Go предлагают пользователям прогуляться в парке во время урагана

11 сентября 2017, 10:26

«Различные покемоны могут появляться в парках вокруг вас. Самое время изучить ваши местные парки»

Оповещения Pokеmon Go предлагают пользователям прогуляться в парке во время урагана, сообщает Eurosport.ru.

Пользователь твиттера ReturntheHunter выложил фото со скриншотом со своего телефона.


Вслед за оповещением об ураганном предупреждении ему пришло сообщение от игры Pokеmon Go: «Различные покемоны могут появляться в парках вокруг вас. Самое время изучить ваши местные парки».

По последним данным, категория опасности урагана "Ирма" снизилась до второй. Средняя скорость ветра упала до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

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