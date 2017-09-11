Оповещения Pokеmon Go предлагают пользователям прогуляться в парке во время урагана

По последним данным, категория опасности урагана "Ирма" снизилась до второй. Средняя скорость ветра упала до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).





По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.