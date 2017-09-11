Оповещения Pokеmon Go предлагают пользователям прогуляться в парке во время урагана
11 сентября 2017, 10:26
«Различные покемоны могут появляться в парках вокруг вас. Самое время изучить ваши местные парки»
Оповещения Pokеmon Go предлагают пользователям прогуляться в парке во время урагана, сообщает Eurosport.ru.
Пользователь твиттера ReturntheHunter выложил фото со скриншотом со своего телефона.
Pokémon Go trying to murder people #HurrcaneIrmapic.twitter.com/1ENqNUPO9p— Return (@ReturntheHunter) 10 сентября 2017 г.
Вслед за оповещением об ураганном предупреждении ему пришло сообщение от игры Pokеmon Go: «Различные покемоны могут появляться в парках вокруг вас. Самое время изучить ваши местные парки».
По последним данным, категория опасности урагана "Ирма" снизилась до второй. Средняя скорость ветра упала до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
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