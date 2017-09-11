Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Экс-председателя КНБ РК приговорили к 7,5 годам лишения свободы

11 сентября 2017, 10:20

Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий.

В военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Дутбаева Н.Н. и других лиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс служба Военного Суда.

Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании/

Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст.172 УК РК, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н.Н. воинского звания «генерал-лейтенант» и государственной награды.

Муратов Р.Ж. признан виновным в совершении аналогичных преступлений (ст.ст.172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Хасен Н.Б. признан виновным в разглашении государственных секретов (ст.172 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст.308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.

Нуртаев Е.С. признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич были задержаны 26 декабря 2016 года

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Согласно данным на сайте КНБ РК, Дутбаев Нартай Нуртаевич занимал должность председателя КНБ РК с декабря 2001 года по февраль 2006 года.

Фото с сайта 365info.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...