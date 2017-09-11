Экс-председателя КНБ РК приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий.

В военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Дутбаева Н.Н. и других лиц, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс служба Военного Суда.





Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании/





Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст.172 УК РК, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н.Н. воинского звания «генерал-лейтенант» и государственной награды.





Муратов Р.Ж. признан виновным в совершении аналогичных преступлений (ст.ст.172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Хасен Н.Б. признан виновным в разглашении государственных секретов (ст.172 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст.308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.





Нуртаев Е.С. признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.





Приговор не вступил в законную силу.





Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич были задержаны 26 декабря 2016 года

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Согласно данным на сайте КНБ РК, Дутбаев Нартай Нуртаевич занимал должность председателя КНБ РК с декабря 2001 года по февраль 2006 года.



