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Е.Досаев рассказал о том, как будут переводить казахский алфавит на латиницу

11 сентября 2017, 10:43

Правительство разработало план мероприятий и единый стандарт перехода казахского языка на латинскую графику.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев на парламентских слушаниях в Мажилисе рассказал о том, как будет осуществлять перевод казахского языка на латинскую графику, сообщает Zakon.kz.

По его словам, правительство разработало план мероприятий и единый стандарт перехода казахского языка на латинскую графику.

«Президент Казахстана в своем выступлении определил временные ориентиры и этапы деятельности по внедрению нового алфавита. У правительства сегодня есть четкое видение по его конкретной реализации.
После утверждения единого стандарта, будет подготовлен пошаговый алгоритм его введения. Он затрагивает все сферы, поскольку язык является универсальным средством коммуникации», - сказал Е.Досаев.

Он отметил, что в первую очередь необходим полный цикл образовательных мероприятий, начиная с подготовки учителей и заканчивая обучением всех категорий населения.

«Для этого потребуется подготовка и издание учебно-методических материалов, создание мобильных приложений и комплексных информационных программ для изучения латинской графики. Все эти мероприятия будут синхронизированы по срокам и взаимосвязаны между собой, что позволит обеспечить принципы поэтапности, не допуская системных и непродуманных действий», - заключил заместитель премьер-министра.


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