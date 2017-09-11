Восемь человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Личности жертв и нападавшего пока не установлены.

Не менее восьми человек, включая нападавшего, убиты в результате стрельбы, произошедшей вечером 10 сентября в американском городе Плейно (штат Техас) , сообщает , сообщает Lenta.ru





По словам представителя правоохранительных органов Дэвида Тилли, инцидент произошел около восьми вечера в одном из домов. В полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего стражи порядка прибыли на место происшествия. Они же ликвидировали стрелка. Также сообщается о двух пострадавших, информации об их состоянии нет.





Личности жертв и нападавшего пока не установлены, однако известно, детей среди пострадавших нет.





Daily Mail уточняет, что стрельба произошла во время просмотра матча по американскому футболу.



