Восемь человек погибли в результате стрельбы в Техасе
11 сентября 2017, 10:55
Личности жертв и нападавшего пока не установлены.
Не менее восьми человек, включая нападавшего, убиты в результате стрельбы, произошедшей вечером 10 сентября в американском городе Плейно (штат Техас), сообщает Lenta.ru.
По словам представителя правоохранительных органов Дэвида Тилли, инцидент произошел около восьми вечера в одном из домов. В полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего стражи порядка прибыли на место происшествия. Они же ликвидировали стрелка. Также сообщается о двух пострадавших, информации об их состоянии нет.
Личности жертв и нападавшего пока не установлены, однако известно, детей среди пострадавших нет.
Daily Mail уточняет, что стрельба произошла во время просмотра матча по американскому футболу.
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877280-8f505697353dcd9e2474cf6bb81e7cf0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...