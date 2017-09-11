ДТП с патрульной машиной в Алматы было оформлено - ДВД
11 сентября 2017, 11:04
Сейчас идет следствие.
В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП с участием полицейской машины, передает Zakon.kz.
В полиции отметили, что авария была оформлена и сейчас по ней ведется расследование.
"Факт дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля дорожно-патрульной полиции зарегистрирован, на место был осуществлен выезд группы по оформлению дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновения никто не пострадал, расследование по данному факту принято в производство управлением дознания ДВД города Алматы", - сообщили в полиции.
Напомним, жительница Алматы в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о ДТП с участием полицейской машины. Женщина посчитала, что полицейские сделали виновными второго участника аварии. Экс-мажилисмен Мурат Абенов отреагировал на данный пост, попросив прокуратуру взять инцидент на контроль.
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