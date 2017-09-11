Беженцы все чаще используют Казахстан как транзит для переселения в другие страны

Все они предоставляют частично поддельные паспорта.

Накануне семья в составе четырех человек пыталась выехать во Францию по документам граждан Греции, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.





Наряд отдела пограничного контроля «Алматы» на рейсе, следующим по маршруту «Стамбул-Алматы», выявили четырех граждан Республики Ирака, предъявивших на проверку паспорта граждан Греческой Республики.





Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными.





Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда во Французскую Республику для приобретения статуса «беженцев».





В рамках международного законодательства данные граждане депортированы в обратном направлении.





По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.





21 августа по сведению пресс-служба ПС КНБ РК граждане Сирии пытались по поддельным паспортам выехать из Казахстана в Великобританию. Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявили двух граждан Сирии, предъявившие на проверку паспорта граждан Болгарии. Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.





22 августа еще шесть граждан Сирии пытались выехать через Казахстан в Великобританию. Документы были с частичной подделкой, аналогичной паспортам задержанных ранее двух сирийцев в аэропорту Астаны.



