Беженцы все чаще используют Казахстан как транзит для переселения в другие страны
11 сентября 2017, 11:07
Все они предоставляют частично поддельные паспорта.
Накануне семья в составе четырех человек пыталась выехать во Францию по документам граждан Греции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.
Наряд отдела пограничного контроля «Алматы» на рейсе, следующим по маршруту «Стамбул-Алматы», выявили четырех граждан Республики Ирака, предъявивших на проверку паспорта граждан Греческой Республики.
Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными.
Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда во Французскую Республику для приобретения статуса «беженцев».
В рамках международного законодательства данные граждане депортированы в обратном направлении.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.
21 августа по сведению пресс-служба ПС КНБ РК граждане Сирии пытались по поддельным паспортам выехать из Казахстана в Великобританию. Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявили двух граждан Сирии, предъявившие на проверку паспорта граждан Болгарии. Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.
22 августа еще шесть граждан Сирии пытались выехать через Казахстан в Великобританию. Документы были с частичной подделкой, аналогичной паспортам задержанных ранее двух сирийцев в аэропорту Астаны.
Фото с сайта kavkazplus.com
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