А.Перуашев: Налоговики продолжают наказывать добросовестных контрагентов

Лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев требует снять противоречия в уголовном и налоговом кодексах: несмотря на отмену статьи за лжепредпринимательство в УК, налоговики продолжают наказывать их добросовестных контрагентов. Об этом он заявил в депутатском запросе, озвученном в адрес Премьер-Министра Б.Сагинтаева в прошлую среду в ходе пленарного заседания, сообщает Об этом он заявил в депутатском запросе, озвученном в адрес Премьер-Министра Б.Сагинтаева в прошлую среду в ходе пленарного заседания, сообщает Zakon.kz





От имени партии лидер «Ак жола» выразил признательность Лидеру нации за поддержку и понимание проблем бизнеса. Напомним, 4 июля Президент подписал закон по вопросам совершенствования правоохранительной системы, в рамках которого принята норма по декриминализации статьи 215 УК РК «Лжепредпринимательство».





«Значение этого шага для отечественного бизнеса трудно переоценить. Отечественные предприниматели через палату «Атамекен» и партию «Ак жол» с 2007 г. т.е. на протяжении 10 лет постоянно обращались по этой проблеме к госорганам. Наша фракция поднимала её в Парламенте более 30 раз, - отметил Перуашев. - Но лишь после поручения Главы государства от 3 февраля (на расширенном заседании Правительства), при активном взаимодействии Правительства, Генпрокуратуры, НПП «Атамекен» и трёх парламентских фракций, было наконец принято справедливое решение в этой дискуссии».





В реализацию решения о декриминализации статьи о лжепредпринимательстве, фракция «Ак жол» предлагает внести соответствующие поправки и в Налоговый кодекс, а именно поставить на утрату принцип «сторнирования» в п.2) ст.115 и п.п.1) п.3 ст.257, предусматривающих исключение из зачёта расходов и сумм НДС и КПН по операциям с лжепредприятием.





Существование данных норм приводило к массовым нарушениям интересов добросовестных предпринимателей. Судом признавалось лжепредприятием одно предприятие, а финансовые санкции накладывались на всех его контрагентов, включая добросовестный бизнес. Доначисления НДС, КПН, штафов и пени исчислялись десятками миллионов тенге и нередко доводили предприятия до разорения, включая не только малые и средние, а порой и крупные предприятия.





Азат Перуашев привел данные, выявленные Генпрокуратурой: из зарегистрированных в стране 70 тысяч субъектов предпринимательства в форме юрлиц, подобным финансовым санкциям за чужие нарушения подверглись более 35 тысяч предприятий - практически половина всех предприятий в стране, хотя лжепредприятиями были признаны единицы из них. Перечень лжепредприятий уже вообще убран с официального сайта Комитета госдоходов, а нормы о санкциях всё ещё остаются.





По его мнению, ситуация вызывает определённое беспокойство ещё и потому, что в ходе «правительственного часа» 16 января руководство комитета госдоходов заявляло, что намерено сохранить сторнирование недоимок по налогам с контр-партнёров, даже после декриминализации лжепредпринимательства.





«К сожалению, как показывает этот затянувшийся спор, у бизнеса иногда уходят годы, чтобы доказать вроде бы очевидные вещи. Фракция «Ак жол» считает крайне важным до конца устранить эту несправедливость, поставить жирную точку в десятилетней дискуссии о лжепредпринимательстве, перелистнуть и забыть эту страницу», - добавил Перуашев.



