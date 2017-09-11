«Атамекен»: для качественного перехода к системе ОСМС нужно время

Вопрос внедрения ОСМС обсудили в Астане, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

8 сентября в Астане состоялся круглый стол в ходе которого обсуждался вопрос внедрения обязательного социального медицинского страхования. Во встрече приняли участие министр здравоохранения Елжан Биртанов, представители Минздрава, различных министерств, бизнесмены и депутаты, где обсудили меры по улучшению условий для внедрения медстрахования.

Заместитель Председателя Правления Нацпалаты Юлия Якупбаева выразила официальную позицию НПП РК «Атамекен», о том, что внедрение обязательного социального медицинского страхования необходимо отложить до 2020 года.

С 2015 года Концепция внедрения обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан многократно обсуждалась на площадке Национальной палаты предпринимателей с участием представителей Министерства здравоохранения РК, отраслевых ассоциаций, крупных работодателей, депутатов Парламента РК и представителей общественности.

В ходе этих обсуждений экспертами неоднократно рассматривался международный опыт (Польши, Китая, Японии и т.д.), свидетельствующий о необходимости наличия достаточного подготовительного и организационного периода для эффективного внедрения страховой медицины. В Польше этот период занял - 7 лет.

Начиная с лета 2015 года, палатой и субъектами бизнеса отмечалось, что:

- предложенная Минздравом модель кардинально не меняет уже существующую модель, а только пытается обосновать необходимость дополнительного источника финансирования в виде налога с работодателей и работников;

- отсутствуют расчеты финансово-экономических показателей системы страхования, обосновывающие размер дополнительного налога;

- недостаточно внимания уделено администрированию взносов, осуществлению выплат и управлению собранными средствами;

- отсутствует пакетный (программный) принцип предоставления медицинских услуг.

Национальной палатой предпринимателей предлагалось:

- до внедрения новой системы проанализировать и представить Национальной Комиссии по модернизации все положительные и отрицательные стороны действующей системы финансирования здравоохранения, включая эффективность использования выделенных государством финансовых средств на здравоохранение;

- пересмотреть подходы к организации ОСМС в Республике Казахстан с учетом возможного участия частных медицинских организаций и страховых компаний;

- доработать систему тарифов на медицинские услуги, используемую для целей ОСМС, включая совершенствование системы клинико-затратных групп;

- произвести актуарные расчеты для составления различных пакетов страхования;

- подготовить информационные системы по учету поступлений денежных средств и их расходованию с учетом принципа «деньги следуют за пациентом»;

- создать налоговые преференции для работодателя для стимулирования развития добровольного медицинского страхования;

- не допускать дополнительного давления на ФОТ.

Часть предложений бизнеса к этому времени учтена. Например, максимальная ставка для работодателя снижена с 5 до 3%. И переход к этой ставке будет постепенным - в течение 4 - 5 лет. Эффект от такого постепенного введения для бизнеса составляет почти 2 трлн тенге.

Однако, если останавливаться на качественной стороне вопроса, то есть выгодах, которые население и бизнес будут получать от перехода к новой реформе, здесь пока работы еще предстоит немало.

Министерство здравоохранения РК придерживалось модели, предложенной Всемирным банком: «от каждого по возможности, каждому по потребности». Но этот принцип ни финансово, ни логически не обоснован. Потребности растут, а возможностей может не хватить.

Например, сумма затрат из бюджета на цели оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) ежегодно увеличивается. Сегодня объем финансирования ГОБМП составляет уже более 900 млрд тенге.

При этом качество и доступность получения медицинской помощи остаются недостаточными. Значит вопрос не столько в цифрах, сколько в самой эффективности системы.

Еще раз акцентируем, что для определения реальных потребностей в финансировании важно не просто посмотреть, сколько в процентах от ВВП выделяется на здравоохранение в других странах, а провести работу по оценке текущих затрат отрасли - на закуп лекарств, техники, распределения госзаказа клиникам и так далее.

Для качественного выполнения поручения Главы государства считаем важным в открытом режиме с привлечением общественности проанализировать действующую систему финансирования здравоохранения и его затрат на предмет эффективности.

Для обеспечения прозрачности финансовых потоков считаем необходимым:

- внедрить по опыту развитых стран электронный паспорт здоровья пациента;

- установить в Фонде информационную систему, позволяющую отслеживать принцип «деньги следуют за пациентом»;

- создать условия для вовлечения частных поставщиков медицинских услуг;

- охватить информационными системами 100 процентов поставщиков медицинских услуг и интегрировать их в Единую информационную систему здравоохранения;

- практически доработать принципы реформы о свободном выборе врача и поликлиники.

Важно решить вопросы взаимодействия системы обязательного и добровольного страхования. Да, есть договоренность с Минздравом о техническом дополнении этих двух систем. Но соответствующей нормативной базы пока нет.

Важно провести мероприятия по повышению эффективности менеджмента в здравоохранении, внедрению элементов корпоративного управления.

Как отметил Глава государства в своем выступлении, не расшив имеющихся проблем, система будет продолжать спотыкаться.

Нацалата предлагает взять подготовительный период до 2020 года для:

- качественного наполнения реформы;

- внесения изменений в законодательство;

- решения проблемы обеспечения медицинской техникой в регионах;

- расширения охвата информационными медицинскими системами;

- завершения мероприятий, определенных Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық».