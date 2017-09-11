В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса
11 сентября 2017, 11:13
При себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.
В Бишкеке задержан снайпер из Донбасса, сообщает K-News со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что снайпером оказалась женщина, она пыталась пройти с патронами от снайперской винтовки Драгунова в здание Верховного суда.
«Сегодня Первомайский районный суд изберет ей меру пресечения. Задержание производили сотрудники службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Первомайского РОВД», — сообщили в органах.
Фото: knews.kg
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