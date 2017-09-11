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В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса

11 сентября 2017, 11:13

При себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

В Бишкеке задержан снайпер из Донбасса, сообщает K-News со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что снайпером оказалась женщина, она пыталась пройти с патронами от снайперской винтовки Драгунова в здание Верховного суда.

«Сегодня Первомайский районный суд изберет ей меру пресечения. Задержание производили сотрудники службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Первомайского РОВД», — сообщили в органах.

Фото: knews.kg

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