Мухамедиулы рассказал, какая подготовительная работа была проведена для перехода на латиницу

"Для того, чтобы своевременно реализовать столь важную для нас задачу, была создана рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику".

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал на парламентских слушаниях в Мажилисе о том, какая была проведена работа по подготовке к переходу государственного языка на латинскую графику, сообщает Zakon.kz.





«Для того, чтобы своевременно реализовать столь важную для нас задачу, была создана рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику. При ее создании мы исходили из того, что эта работа должна вестись в сугубо научном русле на высокопрофессиональной основе, с учетом требований знаний во всех отраслях», - подчеркнул министр.





По его словам, в состав рабочей группы вошли специалисты, представляющие все ключевые направления языкознания: фонетика, фонология, культура речи, стилистика, орфография, грамматика, морфология, словообразование, ономастика, терминология, социо- и этнолингвистика.





Помимо казахского языкознания, в группу вошли специалисты в сфере кириллицы и русского языка, английского языка, европейских и тюркских языков.





«Вместе с ними работали специалисты по информационным технологиям, компьютерной лингвистике, программированию и кодированию языковых символов. Таким образом, охвачена вся палитра языковых специальностей, вовлечены представители ведущих вузов и научно-исследовательских институтов страны, - рассказа А. Мухамедиулы. - Все это позволило провести работу по подготовке единого стандарта по переводу государственного языка на латинскую графику в исключительно научном ключе. Данная работа организована при четкой координации администрации президента».





Он также отметил, что изначально была поставлена цель постоянной координации с научной общественностью для того, чтобы обеспечить максимальную степень объективности в решении стратегических для Казахстана задач.





«Рабочей группой было проведено свыше 20 научно-организационных и научно-практических мероприятий по обсуждению концептуально-методологических подходов в модернизации казахского алфавита. В этих мероприятиях только за последние 2 месяца было задействовано более 200,5 тыс. участников», - отметил министр.





При этом он подчеркнул, что комплексная программа охватила все регионы. В ее рамках были организованы семинары и тренинги, выездные заседания рабочей группы для широкого вовлечения научной общественности применялись различные формы работы.





Члены рабочей группы многократно выступали в СМИ, проводили встречи с населением.





«Таким образом, была выполнена очень большая работа, собраны и учтены различные мнения. В результате мы придем к согласованному варианту», - заключил министр культуры.



