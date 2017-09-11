Квадрокоптер обнаружил наркоплантацию близ Талдыкоргана

Жительница Талдыкоргана подозревается в культивировании наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматинской области.





В ходе профилактических рейдов с использованием квадрокоптеров полицейские с высоты обнаружили близ Талдыкоргана большое поле, засеянное марихуаной. Полив и прополка густых конопляных рядов красноречиво подтверждали, что за ростом наркосодержащих растений заботливо ухаживали.





Владельцем конопляного поля оказалась 48-летняя жительница областного центра, которой теперь грозит уголовное преследование, предусмотренное статьей 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).





По показаниям задержанной женщины, марихуану она якобы выращивала для дальнейшего личного употребления. С обнаруженного поля выкорчевано и изъято свыше 215 килограммов марихуаны, приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, сообщили в полиции.





Полицейские заверили, что после завершения расследования изъятые наркотики с участием специальной комиссии из работников прокуратуры, здравоохранения и юстиции будут уничтожены.





Как выяснилось, с начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 3 тонн различных наркотиков, в том числе около 5 килограммов героина, относящегося к их тяжелым видам.







