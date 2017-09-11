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Президенту Кыргызстана доложили о подготовке к выборам-2017

11 сентября 2017, 11:18

Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.

Сегодня на заседании Совета безопасности вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев рассказал о подготовке к президентским выборам в Кыргызстане, сообщает 24.kg.

По его словам, на 8 сентября биометрические данные сдали 3 миллиона 55 тысяч 442 человека. Избирательного возраста достигли 2 миллиона 935 тысяч 293 человека. Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.

За правопорядком на выборах будут следить 9,5 тысячи милиционеров и 9 тысяч добровольцев. Также привлечены 9,5 тысячи операторов.

В настоящее время энергокомпании проверяют линии электропередачи и трансформаторные подстанции, чтобы в день голосования не возникло перебоев с электричеством.

Фото: Knews.kg

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