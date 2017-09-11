Президенту Кыргызстана доложили о подготовке к выборам-2017
11 сентября 2017, 11:18
Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.
Сегодня на заседании Совета безопасности вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев рассказал о подготовке к президентским выборам в Кыргызстане, сообщает 24.kg.
По его словам, на 8 сентября биометрические данные сдали 3 миллиона 55 тысяч 442 человека. Избирательного возраста достигли 2 миллиона 935 тысяч 293 человека. Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.
За правопорядком на выборах будут следить 9,5 тысячи милиционеров и 9 тысяч добровольцев. Также привлечены 9,5 тысячи операторов.
В настоящее время энергокомпании проверяют линии электропередачи и трансформаторные подстанции, чтобы в день голосования не возникло перебоев с электричеством.
Фото: Knews.kg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877290-368c913526b1f7b25b4d58953c69534d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...