Президенту Кыргызстана доложили о подготовке к выборам-2017

Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.

Сегодня на заседании Совета безопасности вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев рассказал о подготовке к президентским выборам в Кыргызстане , сообщает , сообщает 24.kg





По его словам, на 8 сентября биометрические данные сдали 3 миллиона 55 тысяч 442 человека. Избирательного возраста достигли 2 миллиона 935 тысяч 293 человека. Впервые на выборы пойдут 30 тысяч 100 человек.





За правопорядком на выборах будут следить 9,5 тысячи милиционеров и 9 тысяч добровольцев. Также привлечены 9,5 тысячи операторов.





В настоящее время энергокомпании проверяют линии электропередачи и трансформаторные подстанции, чтобы в день голосования не возникло перебоев с электричеством.



