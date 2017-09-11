В Казахстане презентована первая именная аудитория Государства Кувейт

В КАЗГЮУ к началу учебного года распахнула двери именная аудитория Государства Кувейт. Презентация нового лекционного зала прошла с участием Министра юстиции РК Марата Бекетаева, Министра образования Кувейта Мохаммада Аль-Фареса, послов зарубежных стран, официальных представителей дипмиссий, руководства, студентов и преподавателей КАЗГЮУ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кувейта в РК Аль-Фарадж подчеркнул высокую роль Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, добавив, что дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Государством Кувейт берут свое начало с момента обретения независимости Казахстана. Он выразил уверенность, что взаимодействие двух стран в рамках Организации исламского сотрудничества будет продолжено и это станет общим достижением обозначенных целей.

В свою очередь, Министр образования Кувейта, доктор Мохаммад Абдулатиф Мохаммад Аль-Фарес отметил, что открытие аудитории демонстрирует желание Кувейта принимать участие в реализации образовательных проектов в Казахстане. «Налаженное сотрудничество заключает в себе большой потенциал развития, предусматривая дальнейшую поддержку лидеров Казахстана в области предоставления образовательных услуг на примере КАЗГЮУ. Мы определили в качестве стратегического партнера в области образования Университет КАЗГЮУ, так как он остается лидером по уровню образования в Казахстане, выступая при этом негосударственной организацией, не получающей дотаций на развитие из бюджета страны».

Приветствуя гостей, Марат Бекетаев, Министр Юстиции РК, выразил надежду на укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе благодаря реализации проектов в образовательной сфере.

«Являясь выпускником КАЗГЮУ очень рад здесь присутствовать. Занятия в именной аудитории в стиле Кувейта станут хорошей мотивацией для студентов вуза в изучении культуры данной страны. А это, в свою очередь, усилит взаимодействие двух государств, в том числе в правоохранительной отрасли, так как большинство выпускников вуза сегодня являются ее представителями».

Общая площадь собственной аудитории Государства Кувейт составляет 168 кв. метров. Это второй по величине из всех отреставрированных учебных залов КАЗГЮУ. Техническое оснащение, комфортабельная мебель, ультрасовременный дизайн интерьера соответствуют всем последним тенденциям.

Ректор Университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев выразил благодарность Посольству Кувейта в Казахстане за участие в поддержке студенчества и заверил партнеров в искренних намерениях дружбы и сотрудничества на перспективу. Он отметил, что одна из задач вуза - обучить студентов культуре, традициям разных народов и государств.

В рамках презентации Министру образования Кувейта Мохаммаду Абдулатифу было присвоено звание «Почетный доктор КАЗГЮУ». Чрезвычайный и Полномочный посол Кувейта в РК Аль-Фарадж и главный инженер по ремонту аудитории Эмад Мухтасиб были удостоены благодарственных писем за вклад в развитие Университета.

На сегодняшний день в КАЗГЮУ функционирует 9 именных аудиторий партнеров вуза, в том числе новый лекционный зал для студентов, который носит имена основателей международной строительной компании Consolidated Contractors Company Саида Хури и Хасиба Сабага. Общая площадь отремонтированных аудиторий составляет 857 кв.м. Размер инвестированной суммы составляет свыше 90 млн. тенге (277 тыс. дол).

Динара Архарова, Астана