Нажились на чужом горе: В Атырау мошенники собирают деньги на лечение детей

Одной из матерей уже не в первый раз сообщают, что неизвестные собирают деньги на лечение ее сына.

В Атырау люди, представляющиеся родственниками особенных детей, собирают деньги на их лечение, сообщает " сообщает " Мой ГОРОД ".





В неприятной ситуации оказались сразу две мамы особенных детей в Атырау, которые обратились в редакцию портала. Выяснилось, что неизвестные ходят по городским рынкам с боксами, на которых наклеены фотографии их детей, - и собирают деньги на лечение. Так, в воскресенье на центральном городском рынке "Дина" совершенно незнакомая женщина сидела с боксом для сбора средств с фотографией мальчика-инвалида Эльнара, у которого слаженный диагноз ДЦП, спастический тетропарез, гиперкеническая форма ЗПРР, микроцефалия.





- Сегодня мы с пошли на базар "Дина", так как одна мамочка позвонила нам и сказала, что там сидит женщина с боксом для помощи, и на коробке фото сына Эльнарчика. Я сама была свидетелем того, как с фотографией моего сына Батырханчика молодые люди в "Пассаже" собирали деньги. К сожалению, я не смогла их догнать, так как у меня на руках был Батырханчик, - рассказала мама ребенка Менсулу Максатова.





По словам мамы Эльнара Зои Бисемалиевой, ей уже не в первый раз сообщают, что неизвестные люди собирают деньги на лечение ее сына. Женщина намерена найти мошенников и наказать их по всей строгости закона. Вторая мама ребенка-инвалида просит местных жителей быть бдительными и не помогать всем подряд. Прежде стоит уточнить, на самом ли деле сбор денег на лечение ведется, а также узнать, каким именно способом.





- Из-за таких мошенников наши дети страдают, почему люди такие жестокие? Почему на нашем горе кто-то наглым образом зарабатывает деньги? Мы делаем посты и просим помощи не ради своих капризов. Мы делаем это для того, чтобы спасти своих детей, которые действительно нуждаются в вашей поддержке, - сказала возмущенная мать.



