Юридические основания отклонения конкурсной/аукционной заявки потенциального поставщика

в случае непредставлении организатору банковской гарантии на бумажном носителе

Романов Андрей Алексеевич

магистр юриспруденции,

директор ТОО «Госзакупки консалтинг»,

г. Усть-Каменогорск

Среди некоторых коллег имеются диаметрально противоположные точки зрения на вопрос допуска потенциального поставщика для участия в конкурсе/аукционе если им не был предоставлен оригинал банковской гарантии на бумажном носителе до окончательного срока приема заявок. Так один из коллег на вопрос «Может ли потенциальный поставщик привести конкурсную заявку в соответствие с конкурсной документацией, если он представил электронную копию обеспечения заявки без оригинала банковской гарантии?» Дал на него утвердительный ответ. Другой коллега на аналогичный вопрос: «Поставщик предоставил копию банковской гарантии с банка, является ли данный факт основанием для отклонения данного поставщика?» в свою очередь также дал утвердительный ответ.

Предпримем попытку разобраться в возникшем противоречии мнений, взяв в качестве примера следующую жизненную ситуацию: одним из уполномоченных органов в адрес заказчика было направлено уведомление об устранении нарушений выявленных по результатам камерального контроля, в котором сообщалось об установлении нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: 15 мая 2017 года организатор необоснованно отклонил без права переподачи конкурсную заявку потенциального поставщика указав на то, что последним в период приема заявок не был предоставлен организатору конкурса оригинал банковской гарантии на бумажном носителе, тогда как срок окончания приема дополнения заявок для других участников был установлен до 19 мая 2017 года.

Действующее законодательство, регулирующее вопросы обеспечения заявки гласит: в соответствии со ст.25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случаях:

1) определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках;

2) заключения договора о государственных закупках надлежащим образом исполнит требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии с правилами осуществления государственных закупок.

Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

Согласно п.115 «Правил осуществления государственных закупок» утверждённых Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии на бумажном носителе ее оригинал представляется организатору, единому организатору, согласно приложению 8 к конкурсной документации, до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. При внесении потенциальным поставщиком обеспечения на участие в конкурсе в виде банковской гарантии на бумажном носителе, организатор, единый организатор фиксируют факт получения такого обеспечения на участие в конкурсе в журнале регистрации банковских гарантий.

В уведомлении было указано, что окончательный срок приема заявок истекает не 15 мая 2017 года, когда веб-порталом был автоматически сформирован протокол вскрытия, а 19 мая 2017 года, когда оканчивается срок приведения заявок в соответствие.

Данное суждение противоречит части 3, ст. 22 Закона РК «О государственных закупках», где указано: Срок окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе должен быть не менее пятнадцати календарных дней со дня размещения протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, а также текста конкурсной документации (данная норма находит свое отражение в п.86 Правил осуществления государственных закупок).

В ч.4, ст. 27 Закона РК «О государственных закупках» указано, что конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона (эта норма также находит свое отражение в п.126 Правил осуществления государственных закупок).

Следовательно, трехдневный срок, который предоставляется потенциальным поставщикам для приведения заявок в соответствие не есть срок для окончательного предоставления заявок ввиду его истечения на тот момент.

Если задаться вопросом, когда истекает срок окончательного представления заявок, то ответ на него обнаруживается в п.120 «Правил осуществления государственных закупок» где установлено, что вскрытие заявок на участие в конкурсе производится веб-порталом автоматически в течении пяти минут с момента истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.

Вернемся к нашей ситуации. Протокол вскрытия заявок был опубликован 15 мая 2017 года, следовательно, вышеуказанная дата является моментом окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. Поэтому согласно ст.25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» потенциальный поставщик должен был до 15 мая 2017 года внести обеспечение заявки в виде банковской гарантии на бумажном носителе или электронным документом. Однако им была предоставлена лишь сканированная копия банковской гарантии без предоставления ее оригинала заказчику на бумажном носителе. При этом Правилами осуществления государственных закупок сканированная копия банковской гарантии не признается в качестве предоставленного обеспечения заявки.

Также в соответствии с пп.2, п.150 «Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации путем непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил.

Кроме того при проверке конкурсной заявки потенциального поставщика были выявлены несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами.

Пунктом 148 «Правил осуществления государственных закупок» установлено, что не допускается приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы, выделенной на конкурс (лот).

Следовательно, помимо Закона РК «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок данный вопрос также регулируется нормами конкурсной документации, которые в свою очередь основываются из вышеуказанных актов

Согласно п.40 конкурсной документации (далее - КД) заказчика предусмотрено: «При внесении обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере менее одного процента от суммы, выделенной на конкурс, потенциальный поставщик вправе в целях приведения в соответствие с требованиями КД суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе внести дополнительное обеспечение заявки на участие в конкурсе в одном из предусмотренном пунктом 3 статьи 25 Закона РК «О государственных закупках». Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями КД потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе».

Ввиду того, что потенциальный поставщик в данном случае не внес обеспечение заявки в виде банковской гарантии на бумажном носителе то ему согласно Правил осуществления государственных закупок и конкурсной документации не может быть предоставлено право для её приведения в соответствие с требованиями конкурсной документации.

Тем не менее, еще одним поводом к возражению доказывания обоснованности отклонения без права приведения в соответствие заявки потенциального поставщика не предоставившего оригинал банковской гарантии на бумажном носителе для некоторых оппонентов может являться ч.4, ст. 27 Закона РК «О государственных закупках» которая гласит: Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона. При её внимательном изучении может обнаружить, что данная статья 6 Закона не содержит основание отклонения заявки потенциального поставщика, по причине не предоставления им оригинала банковской гарантии на бумажном носителе.

В этой связи может возникнуть следующее утверждение: если такого ограничения ст. 6 Закона РК не установлено, стало быть, во всех остальных случаях потенциальные поставщики должны допускаться для участия в аукционе/конкурсе с обязательным предоставлением им права со стороны заказчика на приведение заявок в соответствие, а п.148 Правил осуществления государственных закупок противоречит действующему законодательству.