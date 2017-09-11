Пожар в костанайском клубе: рассматривается версия поджога
11 сентября 2017, 11:46
Предположительно пожар начался на втором этаже клуба.
Одной из версий пожара, случившегося 10 сентября в ночном клубе WEST в Костанае, рассматривается поджог. Об этом корреспонденту МИА "Казинформ" сообщили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Костанайской области.
"Проверка по особому порядку на основе степени риска проводилась в сентябре 2016 года. По результатам проверок нарушений в области пожарной безопасности не выявлено. На момент пожара оба владельца находились на месте. Со слов владельца, предположительно пожар возник со второго этажа, предварительная версия - поджог неустановленными лицами", - отметили в пресс-службе Службы пожаротушения.
Напомним, пожар произошел 10 сентября. Произошло загорание кровли кафе "West" с переходом на второй этаж. Примерная площадь пожара составила 450 кв.м. В тушении пожара принимали участие 38 пожарных и 10 единиц техники Службы пожаротушения Костанайской области.
Жанна Накипова.
Фото: Youtube.
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